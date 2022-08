Emprestado, devolvido, sem clube e... novamente contratado: as loucas últimas horas de Paco Alcácer

Comunicado oficial: Paco Alcácer. — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 19, 2022

Acuerdo de rescisión con Paco Alcácer. — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 19, 2022

a l r e a d y s i g n e d#????_??????? pic.twitter.com/ZncjGmPazG — Sharjah ???? ??????? (@SharjahFC) August 19, 2022

Se há prémio para movimento mais estranho do mercado de transferências, esse 'troféu' terá de ir obrigatoriamente para o avançado espanhol Paco Alcácer, dianteiro que esta tarde foi anunciado como reforço em definitivo do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Mas o que distingue esta transferência é mesmo aquilo que sucedeu nos últimos dias, com avanços e recuos verdadeiramente insólitos.Tudo começa na quarta-feira, quando Villarreal e Al Sharjah anunciaram, pelas 20h30, a chegada de Alcácer ao clube árabe por empréstimo, num acordo que previa ainda uma opção de compra. Na altura não foi divulgada a duração do vínculo, mas dificilmente seria tão curto... como efetivamente foi.É que, esta sexta-feira, nem 48 horas depois do anúncio inicial, pelas 12:29, o clube espanhol emitiu um comunicado no qual referiu que o "Al Sharjah decidiu anular de forma unilateral o acordo de empréstimo com o Villarreal para a cedência de Paco Alcácer".Uma hora e nove minutos depois, pelas 13:38, novo comunicado do submarino amarelo, agora a anunciar a rescisão de contrato com Paco Alcácer "por acordo" mútuo.52 minutos depois desse comunicado, agora pelas redes sociais, o Al Sharjah surpreende tudo e todos e, com um vídeo ao melhor estilo de um filme de 007, anuncia a chegada em definitivo do avançado espanhol... a custo zero, com contrato até 2025.