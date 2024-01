Gonçalo Guedes estreia-se pelo Villarreal no empate frente ao Maiorca

Foi chegar, ver e jogar. Um dia depois de aterrar em solo espanhol e ser oficializado como reforço do Villarreal, por empréstimo do Wolverhampton, Gonçalo Guedes estreou-se com a camisola do submarino amarelo no empate a um golo frente ao Maiorca, num encontro a contar para a 21.ª jornada da Liga espanhola.





Gonçalo Guedes já joga pelo Villareal #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/9fZw5p93cK — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 20, 2024

O internacional português de 27 anos, que deixou o Benfica para rumar ao emblema espanhol, foi lançado aos 70 minutos para o lugar de Ilias Akhomach, isto depois de Sorloth colocar a equipa da casa na frente do marcador (45’+1). Ainda assim, Javier Llabres fez a desfeita ao restabelecer a igualdade em pleno período de compensação.Aqui fica o vídeo do momento da entrada de Gonçalo Guedes em campo.