Mercado ainda mexe: Aurier é reforço do Villarreal

Serge Aurier foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Villarreal. O lateral-direito costa-marfinense, de 28 anos, chega ao clube espanhol a custo zero, após ter rescindido contrato com o Tottenham, em setembro.



Aurier assina com o Villarreal até ao final da presente época, com opção de prolongar o contrato por mais duas temporadas.