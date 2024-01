O golo e a assistência de Gonçalo Guedes na vitória do Villarreal frente ao Barcelona

Gonçalo Guedes brilhou na vitória () do Villarreal em casa do Barcelona, contribuindo com um golo e uma assistência. Depois de entrar aos 58 minutos e de ver a turma catalã marcar três golos de rajada que confirmaram a reviravolta no marcador, o internacional português entrou em ação e 'apimentou' um final de jogo verdadeiramente de loucos.Aos 84 minutos, Gonçalo Guedes, que somou apenas o segundo jogo pela equipa espanhola após antecipar o fim do empréstimo ao Benfica, surgiu em velocidade pelo lado direito do ataque e, já dentro da área adversária, rematou cruzado para o fundo das redes, não dando qualquer hipótese de defesa a Iñaki Peña. Em pleno período de compensação, concretamente aos 90'+11, numa altura em que o submarino amarelo já tinha passado novamente para a frente do marcador, o extremo luso voltou a repetir a jogada, mas desta vez decidiu trocar as voltas à defesa do Barcelona com um passe atrasado, permitindo a José Luís Morales entrar de rompante na área para fazer o 5-3 final.