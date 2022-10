Oficial: Quique Setién é o novo treinador do Villarreal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quique Setién é o sucessor de Unai Emery no comando técnico do Villarreal. O experiente treinador de 64 anos irá assumir o cargo até ao final da próxima temporada, sendo que irá orientar já amanhã de manhã [quarta-feira] a primeira sessão de treinos com os seus novos 'pupilos'.

De acordo com a nota publicada no site oficial do clube, Quique Setién será também amanhã apresentado de forma oficial aos jornalistas, numa conferência de imprensa que terá lugar na Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, pelas 12:30 horas (horário de Portugal Continental).