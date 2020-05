Três anos e uma pandemia depois Bruno Soriano voltou aos treinos do Villarreal

Bruno Soriano, capitão do Villarreal, voltou esta semana a treinar sem limitações no relvado... quase três anos depois.





#VillarrealTV | Bruno Soriano entrena con normalidad en la vuelta al trabajo del Submarino . #EndavantMésQueMai #VolverEsGanar pic.twitter.com/OSkMGKfW6O — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 9, 2020

O calvário do médio começou no verão de 2017, quando foi operado à tíbia. Uma cirurgia que era suposto afastar o jogador dos relvados durante três meses. Passaram quase três anos. Desde então, Soriano tem sido afetado por vários problemas físicos, que o levaram a ser consultado por uma dezena de especialistas. Sempre sem sucesso, até conhecer o doutor Sakari Orava, que permitiu uma mudança radical na sua situação.Segundo o ‘As’, o médico operou Bruno ao tendão rotuliano há uns meses e o médio começou a melhorar gradualmente. Agora, no regresso do Villarreal aos treinos, após a paragem por causa da Covid-19, Bruno surge no boletim clínico na mesma situação dos colegas: sem qualquer impedimento físico. O jornal espanhol avança que o jogador, de 35 anos, já pode mesmo ser opção para o técnico Javier Calleja quando a La Liga for retomada.