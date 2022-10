Unai Emery: «O Villarreal foi a minha casa nos dois últimos anos e meio»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Unai Emery foi esta segunda-feira anunciado como o novo treinador do Aston Villa. Horas depois do anúncio da saída para o emblema da Premier League, o técnico espanhol deixou algumas palavras aos dirigentes e adeptos do Villarreal, assumindo ter-se sentido em casa nos dois últimos anos e meio.

"O Villarreal foi a minha casa nos dois últimos anos e meio. A minha casa, não o meu clube, porque senti-me integrado, querido, identificado e apaixonado pelo Villarreal CF. Vivi na primeira pessoa a excelência do projeto impulsionado pela família Roig e pelo nosso adorado Jose Manuel Llaneza. Desde fora era um projeto admirável e, desde dentro, pude confirmá-lo, sentir que fazia parte dele. Conseguimos êxitos juntos, vivemos grandes momentos e, independentemente dos resultados, senti-me mais querido e apoiado que nunca", começou por escrever o técnico de 50 anos, em mensagem partilhada na sua página do 'Twitter'.

"Não tenho nada a apontar. Fernando Roig Negueroles, no dia a dia, e Fernando Roig Alfonso, junto a todos os executivos do clube encabeçados por José Manuel, foram fundamentais para que eu pudesse dar o melhor de mim. Sem eles, nada teria sido possível. Colocaram à minha disposição os recursos e a tranquilidade necessária para que, olhando para trás, pudéssemos viver um título europeu e uma meia-final da Champions League, graças também ao compromisso de todos os jogadores, dos funcionários e da direção", continuou.