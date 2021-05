Unai Emery radiante com nova conquista da Liga Europa: «É maravilhoso!»

Unai Emery, treinador do Villarreal, conquistou pela quarta vez a Liga Europa (antiga Taça UEFA) e passou a ser o treinador que mais vezes arrecadou o troféu - já tinha ganho três pelo Sevilha -, deixando para trás Giovanni Trapattoni.





"Aprendi uma coisa com um jogador do Almería que convertia todos os penáltis nos treinos e depois falhou um num jogo particular. Os penáltis só se marcam nos momentos decisivos. Daí não termos treinado nenhum penálti. Acabámos por converter todos... até o guarda-redes. É maravilhoso!", disse o treinador do Villarreal, frisando: "Sinto orgulho pelo Villarreal, pelo presidente, pelo projeto, por representar a liga espanhola."Gerónimo Rulli, guarda-redes do Villarreal, tornou-se o herói do jogo ao parar o penálti cobrado por De Gea e converter o que lhe fora designado. "Foi o primeiro penálti que bati em toda a minha vida. Quando comecei a correr só queria que a bola entrasse, nem sei bem aquilo que fiz", contou. Raúl Albiol, central e capitão do Villarreal, recuou aos tempos de infância ao comentar o triunfo alcançado no desempate por penáltis. "Desde os infantis que não cobrava um penálti!", disse o defesa.