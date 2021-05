Unai Emery: «Uma vez Alex Ferguson perguntou-me se não gostava de ganhar a Champions»

Unai Emery é o senhor Liga Europa. O treinador espanhol vai disputar amanhã a sua quinta final da prova, agora ao leme do Villarreal. Ganhou três vezes a segunda mais importante competição de clubes da UEFA, ao serviço do Sevilha, e perdeu uma final, diante do Arsenal. Agora, vai discutir o título frente ao Manchester United.





"Uma vez, numa reunião de treinadores em Nyon fiz uma defesa da Liga Europa e o Ferguson perguntou-me: 'Não gostavas de ganhar a Liga dos Campeões?' Respondi-lhe: 'Sim, claro que gostava. Mas a Liga Europa é uma prova onde muitas equipas, muitos adeptos e muitos jogadores encontram um reconhecimento importante'. E agora o Manchester United está na Liga Europa há muitos anos, ansiando por isso e às vezes tendo que vencê-la para ir à Liga dos Campeões. Foi isso que aproximou a Liga Europa da Liga dos Campeões", contou o treinador, de 49 anos, numa entrevista ao jornal espanhol 'Marca'.Emery sabe que a sua equipa terá dificuldades e admite que os red devils são favoritos. "Para mim o Manchester United partia como principal favorito, juntamente com os outros clubes ingleses, o Tottenham, Arsenal e o Leicester, os italianos, Milan e Roma, e os espanhóis. Sabemos e reconhecemos a capacidade do principal favorito para a ganhar."E acrescentou: "Temos de colocar em campo a nossa principal versão, bem como 'desativar' coisas no Manchester United. Em 90 minutos pode haver momentos em que o favoritismo pode ser igualado ou até mesmo superado. São coisas que trabalhamos no sentido de poderem acontecer a nosso favor."A final da Liga Europa disputa-se amanhã na Polónia, a partir das 20h00.