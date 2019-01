Villarreal, adversário do Sporting, despede segundo treinador da época

O Villarreal, adversário do Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa, despediu pela segunda vez esta época o treinador, num momento em que a equipa é 19.ª e penúltima no campeonato."O Villarreal destitui Luís García Plaza. O treinador irá despedir-se em conferência de imprensa na Cidade Desportiva às 16 horas (15 horas em Lisboa)", indica a nota do clube na rede social Twitter.Na sua página oficial, o clube acrescenta que "o nome do novo treinador do Villarreal CF será conhecido nas próximas horas".O Villarreal é o adversário do Sporting na fase a eliminar da Liga Europa, com a primeira mão agendada para 14 de fevereiro no Estádio José Alvalade (20 horas), em Lisboa, e a segunda em 21 do mesmo mês (17h55), em Villarreal.Esta temporada é a segunda vez que o clube espanhol despede um treinador, após a saída em 10 de dezembro de Javier Calleja, quando a equipa era 17.ª na Liga, uma posição acima da zona de descida, e foi substituído no dia seguinte por Luís García.Luís Garcia não conseguiu inverter os maus resultados, que até se agravaram, com apenas uma vitória em nove encontros, logo no seu primeiro jogo, em 13 de dezembro, na receção ao Spartak Moscovo.No campeonato, a equipa teve uma série de duas derrotas e seis empates desde dezembro, e foi eliminada nos oitavos de final da Taça do Rei, diante do Espanyol.No sábado, o 'submarino amarelo', nome que é atribuído à equipa, perdeu na visita ao Valencia, por 3-0.