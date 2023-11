Villarreal despede Pacheta, o seu segundo treinador da época

O espanhol José Rojo Martin, conhecido como Pacheta, deixa o cargo de treinador do Villarreal, dois meses após a sua entrada, informou esta sexta-feira o 13.º classificado da La Liga.

"O Villarreal CF comunica que José Rojo Martin 'Pacheta' deixa o conjunto amarelo", anunciou o Villarreal, acrescentando que a equipa estará provisoriamente a cargo do diretor técnico Miguel Ángel Tena.

Pacheta deixa o clube apenas dois meses após a sua contratação, no início de setembro, então para substituir Quique Setién, que saiu também devido aos maus resultados, no arranque do campeonato, com três derrotas e uma vitória.

Sob o comando de Pacheta, a partir da quinta jornada da La Liga, na Liga Europa e na Taça do Rei, o 'submarino amarelo' teve apenas cinco vitórias, além de quatro derrotas e três empates, em 12 jogos.

Na Liga espanhola, o Villarreal segue em 13.º, cinco pontos acima da zona de descida, na Taça apurou-se para a segunda eliminatória e na Liga Europa é segundo classificado no Grupo F, com seis pontos e menos um jogo disputado.

Na 13.ª jornada da La Liga, a equipa visita no domingo o Atlético de Madrid, quarto classificado.