Angers espera ‘jackpot’ com Ounahi e Boufal

A caminhada histórica e surpreendente da seleção marroquina está a espantar o mundo do futebol, tanto assim que alguns dos principais craques da equipa já têm diversos ‘tubarões’ à perna. Os casos mais flagrantes são os de Ounahi e Boufal, dupla que representa o Angers, atual lanterna vermelha do campeonato francês. No caso do primeiro, que mereceu rasgados elogios de Luís Enrique no final do duelo com Espanha, parece ter entrado no radar do Barcelona. Já Boufal tem impressionado tudo e todos pela capacidade técnica e imprevisibilidade e também tem a porta de saída aberta.





“Não esperávamos isto. Estão a viver um sonho. É excecional para eles, para Marrocos e para os países africanos. Também é um orgulho para nós. Estamos preparados para tudo. Tivemos uma reunião com o treinador e o diretor desportivo para analisar todas as possibilidades. Não podemos segurar um jogador se ele realmente quiser ir”, disse Saïd Chabane, líder do clube.