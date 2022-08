Slimani oficializado no Brest: «Senti que confiavam em mim e isso é o mais importante»

O Brest oficializou esta quinta-feira a contratação de Islam Slimani por uma temporada, com mais uma de opção.O avançado argelino, que rescindiu contrato com o Sporting para rumar à formação francesa, parte para a terceira experiência em França, depois de ter representado o Monaco, em 2019/20, e o Lyon, em 2021/22.Aos meios oficiais do Brest, Slimani mostrou-se satisfeito com o "novo desafio". "Falei com o Greg [Grégory Lorenzi, diretor-desportivo do Brest] e com o treinador e senti a confiança da parte deles, e isso é o mais importante no futebol. Vai ser um novo desafio para mim, vai ajudar a superar-me e acho que posso trazer mais à equipa graças à minha experiência", referiu.E acrescentou: "Não estava especificamente focado em voltar a França. Sei que a Ligue 1 é uma liga muito física, onde é preciso fazer muito esforço e lutar em todos os jogos para somar pontos. Mas acho que sei o que fazer para me apresentar aqui. Estou pronto!", rematou.No Brest, Slimani vai vestir a camisola número '13'.