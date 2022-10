Slimani queixa-se de insulto racista: «Chamou-me porco árabe»

Au bord des larmes, à la fin, Johan Gastien dément avoir traité Islam Slimani de "sale arabe" ("blédard ?") lors de Clermont-Brest. "Il dit bcp de choses, moi je suis tranquille dans ma peau. Jamais de la vie je dirais ça" #CF63SB29 #SB29 #DZfoot pic.twitter.com/79kZlyPjG1 — Nicolas Blanzat (@nblanzat) October 23, 2022

Slimani confirme avoir été traité de "Sale Arabe" par le capitaine de Grenoble pic.twitter.com/Qlr9WxZo7A — Saïd Fellak (@saidfellak) October 23, 2022

O avançado argelino Islam Slimani queixou-se este domingo de ter sido alvo de comentários de índole racista no duelo entre o 'seu' Brest e o Clermont. O antigo jogador do Sporting fez notar o seu desagrado ao quarto árbitro, revelando que Johan Gastien, o capitão da equipa contrária, o apelidou de "porco árabe".A situação gerou algum sururu e, apesar do encontro ter prosseguido até final sem mais incidentes de maior - o Brest venceu por 3-1 -, após a partida o capitão do conjunto de Clermont defendeu-se e garantiu não ter proferido tais palavras. "Nunca na minha vida diria tal coisa. O problema é que nesta história quem passa por idiota sou eu. Sei o que disse, os meus colegas também sabem o que aconteceu. Sou totalmente contra o racismo. Irrita-me. E ainda para mais vindo de alguém que te deseja mal no terreno de jogo e que diz que te quer destruir, irrita-me. Não são apenas pessoas inteligentes ali dentro... É uma pena vindo de alguém que já tem 500 jogos profissionais.", garantiu o jogador do Clermont, na zona mista do Stade Gabriel Montpied, até algo emocionado.Minutos depois, Slimani passou pela mesma área e reforçou a sua queixa. "O mais importante foi ganhar, mas é grave nos dias de hoje seres tratado como um porco. É algo grave. Tenho orgulho nas minhas origens, em ser argelino. Não é qualquer um que pode sê-lo. Aqui, na Ligue 1, com todas as câmaras que temos, seres insultado desta forma, é algo grave. Não sou maluco. Sei o que ouvi. Estas coisas não me afetam, mas é algo grave de se ouvir", disse o avançado, visivelmente irritado.Curiosamente, o próprio técnico Bruno Grougi, que assume o comando do Brest de forma interina, assumiu não acreditar nos comentários do adversário. "Joguei com o Johan, não creio que ele seja capaz de dizer tais coisas. Mas não quero dizer nada sobre o meu jogador até ouvir as gravações", declarou Grougi.