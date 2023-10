Petardo é atirado para junto da baliza do Clermont e guarda-redes cai inanimado: jogo foi suspenso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Un "supporter" complètement con a lancé un pétard qui a explosé aux pieds de Mory Diaw, gardien de Clermont. Le portier sénégalais a dû sortir sur civière, complètement sonné.



L'individu a été identifié par la sécurité.



Le match de Montpellier contre Clermont a été… pic.twitter.com/y0EhUnYKLB — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) October 8, 2023

O encontro entre o Montpellier e o Clermont deste domingo, válido pela Ligue 1, foi interrompido nos últimos segundos depois de um petardo ter rebentado a centímetros de Mory Diaw, guarda-redes da equipa visitante, que caiu inanimado no relvado.O guardião senegalês foi assistido de imediato e acabou por recuperar os sentidos, tendo sido transportado de maca para fora do terreno de jogo. No meio da confusão, o lateral brasileiro Neto Borges viu cartão vermelho por fazer um gesto obsceno na direção das bancadas, dirigido aos adeptos que terão arremessado o objeto.A partida foi interrompida e esperam-se agora novas informações da Ligue 1.