O Monaco, orientado por Leonardo jardim, começou da pior maneira o campeonato francês, ao ser derrotado em casa pelo Lyon, esta sexta-feira, por 3-0.Aos cinco minutos de jogo Moussa Dembélé abriu o marcador para a equipa visitante. O Monaco, com Gelson Martins e Rony Lopes a titulares, conseguiu reagir, mas a expulsão de Fàbregas à meia hora de jogo voltou a colocar o Lyon por cima, com Depay a fazer o 2-0 aos 36'.Já na segunda parte do encontro da 1.ª jornada da Ligue 1, o médio Lucas Tousart fez o 3-0, com que terminou a partida.Consulte o direto do jogo