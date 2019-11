Presidente da federação francesa fecha a porta da seleção a Benzema

O bom momento de forma de Karim Benzema no Real Madrid faz os adeptos franceses pedirem o regresso do avançado à seleção, mas o presidente da federação, Noël Le Graët, já avisou que não há hipótese de tal acontecer. Há quatro anos que o jogador foi afastado dos 'bleus' e o mais certo é manter-se bem longe de Clairefontaine."O Karim Benzema é um jogador muito bom, nunca questionei as suas qualidades. É um dos melhores naquela posição, mas a sua aventura com a França está terminada", garantiu o líder federativo em declarações à Rádio Montecarlo.Recorde-se que Benzema foi preso por ter tentado chantagear Mathieu Valbuena, então médio do Lyon e seu companheiro na seleção gaulesa, com um vídeo de cariz sexual.Foi afastado da seleção e Noël Le Graët sempre apoiou a decisão de Didier Deschamps de não convocar o jogador do Real Madrid.