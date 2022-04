Jogo entre Saint-Étienne e Marselha adiado devido à neve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo Saint-Étienne-Marselha, da 30.ª jornada da Liga francesa e que estava marcado para hoje, foi adiado para domingo, devido ao forte nevão que caiu no centro do país, anunciaram este sábado os 'verts', em comunicado.

Na nota divulgada no site oficial, o Saint-Étienne refere que "dadas as dificuldades de acesso ao estádio Geoffroy-Guichard, devido às fortes neves", o delegado da Liga Francesa de Futebol "decidiu, em acordo com todos os intervenientes" adiar o encontro, que deveria iniciar-se às 20 horas (hora de Lisboa).

A partida será realizada no domingo, em horário ainda a divulgar.

O Marselha é segundo classificado da Ligue 1, a 12 pontos do líder Paris Saint-Germain, enquanto o Saint-Étienne é 18.º e antepenúltimo, em zona de despromoção.