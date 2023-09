Monaco falha dois penáltis e sofre golo aos 90+1 do Nice, que é o novo líder

O Nice foi esta sexta-feira ao Mónaco vencer por 1-0, na sexta jornada da Liga francesa, num jogo em que a equipa do principado falhou dois penáltis e sofreu o golo da derrota aos 90+1 minutos.

A figura da partida, pela negativa, foi o avançado norte-americano Folarin Balogun, que falhou dois penáltis, o primeiro aos 11 minutos, a chutar para o lado esquerdo e a permitir a defesa do guarda-redes Marcin Bulka, que defendeu facilmente o segundo, aos 55, visto que o remate foi fraco e para o meio da baliza.

O técnico do Monaco acabou por substituir Balogun, que devia estar animicamente afetado pelos dois falhanços, para a entrada do experiente ponta de lança Wissam Ben Yedder, mas seria o Nice a marcar já em período de compensações pelo avançado costa-marfinense Jérémie Boga, que rendeu Sofiane Diop aos 64 minutos.

É claro que os dois penáltis falhados tiveram repercussão direta na vitória do Nice, que subiu assim à liderança isolada do campeonato, ultrapassando precisamente o Monaco, que caiu para o segundo lugar.

O Nice lidera com 12 pontos (seis jogos), seguido do Monaco, com 11, do Brest, em terceiro, com 10, mas menos um jogo. (5),

O Brest, que está a ser uma autêntica surpresa neste início de época, recebe o Lyon, no sábado, e em caso de vitória ascende à liderança, isolada, do campeonato, com 13 pontos.