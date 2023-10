Nice lidera à condição em França

O Nice foi esta sexta-feira ao terreno do Clermont, penúltimo classificado, vencer por 1-0, no arraque da 10.ª jornada da Liga francesa, subindo a líder isolado e colocando pressão sobre Monaco e Paris Saint-Germain.

Com este triunfo, o terceiro seguido na competição, o Nice chega ao fim de semana na liderança, com dois pontos de vantagem sobre o Monaco, agora segundo classificado, que joga no domingo no campo do Lille, do técnico português Paulo Fonseca.

Já o campeão Paris Saint-Germain, de Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, segue agora a quatro pontos da liderança, jogando também no domingo, mas no terreno do Brest.

O Nice bateu o Clermont com um golo solitário do argelino Hichem Boudaoui, aos 74 minutos.

O Clermont soma cinco pontos no penúltimo lugar e pode cair para último, caso o Lyon vença no domingo, no fecho da ronda, em Marselha.