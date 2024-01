Nice e Monaco escorregam e arriscam perder mais terreno para líder PSG

O Nice, segundo classificado da Liga francesa, derrotado pelo Rennes (2-0), e o Monaco, terceiro, batido pelo Reims (1-3), arriscam perder mais terreno para o líder Paris Saint-Germain à 18.ª jornada.

Com a primeira ronda da segunda volta da Ligue 1 em ação, Nice e Mónaco, que somam 35 e 33 pontos, respetivamente, esperam agora pela prestação dos parisienses (40 pontos) no jogo de domingo no reduto do Lens, oitavo.

O Rennes expressou no marcador o seu intenso domínio na primeira meia hora da receção ao Nice com o 1-0 aos 31', numa grande penalidade convertida pelo médio Bourigeaud. No segundo tempo, o avançado Kalimuendo assinou o segundo golo dos anfitriões, que, com o segundo triunfo seguido na Liga francesa, ocupam o 10.º lugar, com 22 pontos.

Os monegascos registaram a segunda derrota consecutiva caseira, frente ao Reims (1-3), e estão em risco de perder o terceiro posto, caso o Brest, quarto, com 31 pontos, vença na receção de domingo ao Montpellier.

No principado, o maltês Teuma (35') abriu o ativo para os forasteiros, Ben Yedder assinou o momentâneo empate (49'), mas o alemão Khadra (55') e o neerlandês Matusiwa (90'+4) selaram a vitória do Reims, provisoriamente quinto, com 29 pontos.