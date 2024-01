À atenção do Benfica: Golo de David Costa na vitória do Lens em casa do Toulouse

Um golo do português David Costa ajudou este domingo o Lens a vencer na Liga francesa, no reduto do Toulouse (2-0), adversário do Benfica no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

No Estádio Municipal, em Toulouse, o médio luso David Costa, de 23 anos, inaugurou o marcador, quando decorria o minuto 42, uma vantagem que foi dilatada no segundo tempo do encontro da 19.ª jornada, por intermédio de Andy Diouf (55').

Desta forma, o Lens prossegue no oitavo posto, mas, agora, com 29 pontos, os mesmos do Marselha (7.º), com o Toulouse a seguir em 14.º, com 17.

No playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o Benfica joga em casa em 15 de fevereiro e desloca-se a França uma semana depois (em 22 de fevereiro).

Em Montpellier, o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, segurou o nulo, num desafio em que esteve em inferioridade numérica durante toda a segunda parte.

Com o português Tiago Santos entre os titulares, o Lille acabou por ficar condicionado em cima do intervalo, depois de o jovem médio Ayyoun Bouaddi, de apenas 16 anos, ter visto o segundo cartão amarelo, aos 45'+1 minutos.

Com este empate sem golos, os dogues mantêm-se no 5.º posto da tabela, com 32 pontos, e desperdiçaram a oportunidade de se colarem a Monaco (4.º colocado) e Brest (3.º), ambos com 34.

O último posicionado do pódio defronta ainda hoje o líder isolado Paris Saint-Germain, que tem 43. O Montpellier é 12.º, com 19.

De resto, nos outros encontros do dia, registaram-se três empates: Clermont-Estrasburgo (1-1), Lorient-Le Havre (3-3) e Reims-Nantes (0-0).