À atenção do Benfica: Toulouse perde e continua no fundo da tabela

O Toulouse, adversário do Benfica no playoff da Liga Europa, perdeu esta quarta-feira por 2-1 na receção ao Mónaco, em jogo da 17.ª jornada da Ligue 1.





Apesar da derrota, o Toulouse marcou cedo, logo aos cinco minutos, mas o Monaco virou o resultado ainda na primeira parte com um bis do avançado Wissam Bem Yedder, aos 26' e 44', com o segundo golo marcado de penálti. No início da segunda parte, o internacional russo Aleksandar Golovin deixou o Mónaco reduzido a 10 unidades logo aos 51 minutos, por uma entrada dura sobre o adversário que lhe valeu o vermelho direto, mas o Toulouse, apesar do domínio que exerceu neste período, não foi capaz sequer de evitar a derrota.Com este resultado, o Toulouse é 16.º, com 14 pontos, estando atualmente numa posição de playoff com o 3.º colocado da Ligue 2.