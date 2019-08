A enigmática mensagem de Neymar que deixa meio mundo a pensar... em Bob Marley

Citação de Bob Marley Citação de Bob Marley

Num momento em que se decide o futuro de Neymar, o jogador publicou uma enigmática mensagem no Instagram que deixa franceses, espanhóis e até brasileiros a fazer interpretações sobre as letras de Bob Marley.O jogador, que quer sair do PSG e é pretendido pelo Barcelona e pelo Real Madrid, publicou uma foto de Bob Marley nas stories do Instagram com a seguinte frase do cantor: "O problema é que as pessoas estão a ser odiadas quando são reais e estão a ser amadas quando são falsas".Neymar ainda não disse publicamente que quer deixar o clube francês e continua à espera que o seu futuro se defina.