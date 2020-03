A polémica tatuagem do jogador do Lyon que esteve na mira do Benfica

Esteve na mira do Benfica, mas acabou no Lyon. Bruno Guimarães cumpriu até à data apenas dois jogos pelo emblema francês, mas já parece ter convencido os adeptos do clube. Para além de duas exibições convincentes - uma delas frente à Juventus de CR7 -, o médio tatuou agora um leão no braço, o símbolo do clube.





Certo é que a tatuagem agrada a uns... e desagrada a outros. O momento foi partilhado pelo brasileiro nas redes sociais e despoletou comentários dos adeptos do Lyon, naturalmente satisfeitos pelo gesto, e alguns menos positivos de fãs do Athletico Paranaense, o antigo clube de Bruno Guimarães. É que o brasileiro, de 22 anos, está há apenas um mês no clube francês e já fez uma tatuagem em que mostra o seu amor ao Lyon. Já as três épocas ao serviço do emblema brasileiro não mereceram qualquer tatuagem alusiva ao clube, o que levou a algumas críticas ao médio.Recentemente, o brasileiro Juninho Pernambucano, grande figura do Lyon, tatuou um leão em homenagem ao emblema que representou entre 2001 e 2009.