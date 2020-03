A razão pela qual Marquinhos optou por fazer quarentena em Paris

A mulher de Marquinhos, central do PSG, usou as redes sociais para explicar a razão pela qual o jogador optou por ficar em Paris, ao contrário dos companheiros de equipa Neymar e Thiago Silva, que viajaram para o Brasil para cumprirem o período de isolamento social, e de Cavani, que se deslocou para o Uruguai um dia antes de serem fechadas as fronteiras do país aos voos vindos da Europa.





"A família de Marqui [Marquinhos] vive aqui", explicou a mulher do jogador na conta de Instagram. "Estávamos juntos quando Emmanuel Macron disse para todos ficarem nas suas casas e que tudo estaria fechado no dia seguinte. Falámos sobre o que haveríamos de fazer. Tínhamos a opção de ir para o Brasil. Mas, como estávamos juntos, decidimos ficar e não estar com outras pessoas. São quinze dias", acrescentou Carol Cabrino.Foi também a mulher de Thiago Silva que explicou as razões do jogador para ter feito o inverso. Segundo o relato de Belle, o central regressou ao país natal porque "os supermercados de Paris estavam a ficar vazios" e porque a casa dos pais tem piscina – explicação que valeu ao jogador muitas críticas nas redes sociais.