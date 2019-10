Adeptos confortam Anthony Lopes

O erro cometido por Anthony Lopes no Estádio da Luz que deu a vitória do Benfica frente ao Lyon não abalou a confiança dos adeptos no seu guarda-redes. Nas redes sociais do jogador e afetas ao clube surgem manifestações de apoio. "Não te podemos culpar depois de nos já teres salvado tantas vezes", ou "Anthony Lopes é um bom capitão ao nível desta equipa", são algumas das mensagem repetidas pelos adeptos nas redes sociais do clube francês.

Mas o apoio não chegou apenas dos adeptos. Recorde-se que logo após a má reposição de bola que culminou com o golo de Pizzi, o guarda-redes português foi consolado pelos seus colegas de equipa, isto depois de Anthony Lopes ter pedido desculpa de imediato pelo sucedido. Numa partida especial para o guardião luso, Rudi Garcia até lhe concedeu a braçadeira de capitão por acreditar que esta poderia dar mais confiança ao seu jogador e por estar de regresso ao seu país, onde defendeu as cores da Seleção Nacional.