Adeptos do Nice fazem pé-de-meia para substituir Balotelli

Mario Balotelli está muito longe dos seus tempos áureos no Nice. O internacional italiano, de 28 anos, é capaz do melhor e do pior. Já não joga desde dezembro, num encontro em que foi titular contra o Angers.

A sua falta de rendimento e disponibilidade em ajudar a equipa fez os adeptos do clube organizarem um ‘pé-de-meia’, de modo a substituir o ítalo-guineense do plantel. O objetivo desta angariação é chegar aos 10 M€, um valor que consideraram apropriado para trazer um novo avançado para a equipa. "Caso esse objetivo razoável não seja alcançado, iremos transferir todos os ganhos para o Fundo de Doação do Nice. Pelo menos, podemos afirmar que assistimos a uma grande ação tornar-se realidade este ano", revelaram os fãs, segundo o site francês FootballStories.

‘Super Mario’, como é conhecido no mundo do futebol, já passou por clubes como Inter Milão, Milan, Man. City e Liverpool. Porém, devido à sua personalidade controversa, arranjou problemas constantemente.

O treinador francês Patrick Vieira, ex-jogador do Arsenal, já confessou anteriormente ter tido problemas com o avançado. "Quando se trata de Mario, apetece-me jogá-lo contra uma parede ou deixá-lo pendurado pelo colarinho no cabide. Mas não posso, já não sou um jogador", revelou.

Atualmente, o Nice encontra-se na sexta posição da Ligue 1 e é um dos piores ataques da prova, com apenas 14 golos marcados em 19 jornadas.