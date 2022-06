Al-Khelaïfi: «Luís Campos vai focar-se na equipa principal e queremos descobrir novos talentos de novos mercados»

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, concedeu uma entrevista ao 'Le Parisien' onde falou de todos os assuntos da atualidade do clube. Um dos novos elementos no campeão francês é o português Luís Campos."Luís Campos vai focar-se na equipa principal, mas queremos descobrir novos talentos, de novos mercados. Queremos explorar novas direções. Temos de encontrar jogadores que estejam orgulhosos de estar em Paris, no clube, pelo futebol e apenas pelo futebol (...) Mas o dinheiro é importante. Não queremos perder dinheiro. Olhem para Messi: fizemos um grande acordo, dentro e fora de campo. Menos de um ano depois, ele já é rentável", atirou o presidente do PSG.Nasser Al-Khelaïfi garantiu ainda que a colaboração que Luís Campos tem com o Celta de Vigo como consultor não vai ter interferência no trabalho no PSG. "Ele tem uma pequena missão com o Celta, vai completá-la e não há qualquer dúvida de que está envolvido com o PSG", acrescentou.