Al Khelaifi avisa Neymar e companha: «Terão de trabalhar mais e quem não aceitar... adeus!»

O Paris SG mudou de rumo no plano estratégico, com a saída de Antero Henrique para dar lugar a Leonardo, mas também a própria mentalidade do clube vai mudar. Pelo menos é isso que pretende Nasser Al-Khelaifi, que em entrevista à 'France Football' deixou indicações bem precisas daquilo que o plantel dos parisienses tem de fazer na próxima temporada.





"Os jogadores vão ter de assumir a sua responsabilidade, muito mais do que antes. É preciso que isto seja totalmente diferente. Vão ter de fazer mais, trabalhar mais. E se não estiverem de acordo as portas estão abertas. Adeus! Não quero voltar a ver comportamentos de estrela", atirou de forma bastante direta do dono dos parisienses, numa clara mensagem deixada a jogadores com Neymar ou Mbappé.Em relação a Leonardo, Al Khelaifi deixa rasgados elogios e garante ao brasileiro poder absoluto. "Em dois minutos chegámos a acordo. Terá poder absoluto no plano desportivo. É incrível e confiamos totalmente nele. A sua autoridade natural vai ser boa para todos, sobretudo para os jogadores", admitiu.