Al-Khelaifi: «O Real Madrid sabe perfeitamente que Neymar não está à venda»

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, reiterou que Neymar está seguro em Paris e avisou os interessados, entre eles o Real Madrid, de que não vale a pena tentarem fazer uma abordagem pelo avançado brasileiro."O Real Madrid ou qualquer outro clube escusam de ligar por Neymar ou qualquer outro jogador. O Real Madrid sabe perfeitamente que Neymar não está à venda e que o jogador não vai sair do PSG no próximo verão. Temos uma relação fantástica com Neymar e com o seu pai e foi construída para durar muito tempo", referiu em entrevista ao diário 'Marca'.Questionado sobre se está preocupado com o crescente interesse de alguns clubes em jogadores do seu plantel, Al-Khelaifi deixou claro que são os outros emblemas que devem estar inquietos devido à equipa que está a ser construída no Parque dos Príncipes: "Eles é que têm de estar preocupados porque os melhores jogadores do Mundo de amanhã vivem em Paris, uma cidade que adoram, e jogam no PSG, o clube mais moderno da Europa, que corresponde às suas ambições e imagem".O PSG está sob escrutínio por causa do fair play financeiro da UEFA mas, numa altura em que o clube apresentou um novo patrocinador , o presidente garante que toda a gestão dos parisienses sempre atuou com o máximo rigor."Nunca tivemos dúvidas sobre a nossa capacidade de gerar receitas e encontrar grandes patrocinadores. Sempre estivemos tranquilos. Respondemos ponto a ponto ao que nos foi perguntado no processo que foi aberto neste âmbito. Atuámos sempre com transparência e seriedade nesta troca de informação. Podem estar certos de que este clube é gerido com o máximo profissionalismo. Se não fosse assim, os melhores jogadores do Mundo não queriam vir e as melhores marcas mundiais não procurariam partilhar as suas ambições com as nossas", concluiu.