Alvo do Benfica explica por que escolheu o Lyon e "o que fez a diferença"

Bruno Guimarães foi disputado por Benfica, Lyon e Atlético Madrid, mas o jogador do Athletico Paranaense - que se encontra ao serviço da seleção olímpica do Brasil -, acabou por escolher o clube francês. E explicou agora porquê.





"O que fez a diferença foi o facto de o Juninho [Pernambucano, direto desportivo do Lyon] me ter telefonado e explicado o que pretendiam. Ele disse-me que fará de mim o melhor do jogador do Mundo. Isso convenceu-me, 90 por cento da minha escolha foi feita com base no que ele disse", referiu o médio depois do jogo em que o Brasil derrotou a Bolícia, por 5-3."Foi super sincero, falou-me de um plano de carreira. No Lyon todos mostraram que eu vou ser importante. Estou muito contente", finalizou, adiantando não ter sido contactado por ninguém do Atlético Madrid.Recorde-se que Benfica e Athletico Paranaenserelativamente ao valor da transferência e que