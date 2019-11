Amine Gouiri é... 'pau para toda a obra'

Quantas vezes já ouviu os treinadores a queixarem-se da elevada quantidade de jogos num curto período de tempo? Pode dizer-se, com um elevado grau de certeza, que já sucedeu por diversas ocasiões. Ora, para Amine Gouiri, avançado do Lyon, isso não é problema. O jogador, de 19 anos, marcou ontem presença no encontro da Youth League, competição vulgarmente conhecida como a Liga dos Campeões para as equipas de juniores ou sub-19, às 11 horas (hora de Portugal Continental), em São Petersburgo, para defrontar o Zenit. Gouiri participou no primeiros 45 minutos da partida, na qual o Lyon perdeu por 3-1, na 5ª jornada do Grupo G. A equipa francesa é segunda classificada, atrás do Benfica.

Mas, depois ter dado o seu contributo à equipa de sub-19, o artilheiro compareceu no banco de suplentes da equipa principal, às 17h55. Rudi Garcia, treinador do Lyon, perdia por 1-0 e decidiu mesmo dar uma oportunidade ao dianteiro, numa tentativa de dar a volta ao resultado, e lançou-o aos 83 minutos. No entanto, o Zenit marcou no minuto seguinte, fazendo o 2-0.

Caso para dizer que Gouiri é pau para toda a obra e não houve relatos de o jovem se queixar de tanto trabalho. O francês está no início da sua carreira e tem de aproveitar todas as oportunidades. Com 19 anos, ainda tem capacidade física para isso e muito mais.