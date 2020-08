André Villas-Boas afasta-se do título: «Não é para nós»

André Villas-Boas vai estrear-se amanhã na Ligue 1 2020/21, em Brest, em partida da 2ª ronda da prova. “Normalmente, este jogo não seria disputado”, lamenta o técnico português do Marselha, que não pode contar com Payet, Sarr, González e Ngapandouetnbu, todos infetados com a Covid-19. “Não vai ser o onze ideal mas estamos preparados”, avisa.

AVB nem quer ouvir falar na candidatura a um título que o Olympique não arrecada desde 2009/10. “Vai ser impossível, há uma diferença económica muito grande para os outros. Não é para nós, queremos um lugar que nos dê a Champions”, anota.