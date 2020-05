André Villas-Boas fica mais uma temporada no Marselha

Ponto final na especulação. André Villas-Boas vai ficar mais uma temporada no Marselha. A garantia foi esta segunda-feira dada pelo 'L'Equipe', num artigo no qual explica que a decisão do técnico português se deveu essencialmente ao forte apoio que recebeu por parte dos seus jogadores, que sempre se mostaram a favor da sua continuidade, pese embora a saída de Andoni Zubizarreta da estrutura do clube.





Uma mudança nos marselheses que havia colocado em risco a continuidade do português no comando técnico, especialmente porque Villas-Boas via no espanhol a sua mão direita e tencionava que este tivesse ainda mais peso nas contratações da próxima temporada. Ora, não só não teve essa carta branca, como acabou por ser dispensado pelo Marselha, algo que deixou o português à beira de um ataque de nervos.Ainda assim, e apesar dos avanços e recuos, o apoio dos jogadores acabou por sensibilizar o ex-técnico do FC Porto, que na próxima temporada terá a chance de comandar a formação gaulesa na Liga dos Campeões.