André Villas-Boas: «Mitroglou disse-me que sou o único português com quem não se dava bem»

A relação entre Kostas Mitroglou e André Villas-Boas não parece viver os melhores dias e, segundo o próprio treinador do Marselha referiu em conferência de imprensa esta sexta-feira, o avançado grego não faz parte das opções do técnico.





"Falámos com o Mitroglou para vir treinar esta semana. Disse-lhe que não contava com ele, mas não dá para expulsar um jogador, ele tem contrato com o clube. Gosto dele [Mitroglou] e ele disse-me que eu era o único português com quem não tinha uma boa relação (risos). Foi uma conversa sincera e direta. Desejo-lhe o melhor para o futuro", frisou o treinador português acerca do ex-jogador do Benfica.Kostas Mitroglou, de 32 anos, representou o Benfica entre 2015 e 2017 e marcou 52 golos em 88 partidas. Desde que se mudou para Marselha que nunca ganhou o seu espaço e já foi emprestado ao Galatasaray, da Turquia e PSV, da Holanda.