Antero Henrique com poderes reforçados no Paris SG

Antero Henrique viveu uma temporada 2018/19 complicada, já que muita culpa pelo insucesso do Paris SG lhe foi apontada, mas ao que parece o desfecho aquém do esperado no plano desportivo não abalou a sua confiança junto dos altos responsáveis do clube da capital francesa. De tal forma que, segundo escreve o 'L'Equipe', o português viu até os seus poderes reforçados na recente reunião realizada em Doha, que serviu para acertar estratégias tendo em vista o ataque à próxima época.





De acordo com aquele jornal, o diretor desportivo do Paris SG desenvolveu reuniões bastante positivas com Nasser Al-Khelaïfi, nas quais o presidente do clube deixou claro que continua a confiar em si para tentar leva o emblema parisiense ao sucesso que ambiciona. Nessa viagem a Doha, o português acabou por não se encontrar com Sheikh Al-Thani, o principal acionista do Paris SG, tendo por isso sido precisamente Al-Khelaïfi a transmitir as boas notícias de olho na nova temporada.