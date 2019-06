Antero Henrique dá murro na mesa e deixa PSG

Antero Henrique está de saída do Paris Saint Germain, sabe Record. O dirigente português deu o murro na mesa em virtude de algumas desavenças com Thomas Tuchel, treinador do emblema parisiense, e vai sair do clube por vontade própria, colocando um ponto final numa relação de dois anos.





O divórcio chega por força do desagrado de Antero Henrique face a um rol de situações internas que foram tornadas públicas com o aval do técnico e que, na ótica do diretor-desportivo luso, não deveriam ter sido divulgadas.