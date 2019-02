Antero Henrique ganha vantagem no braço de ferro com Thomas Tuchel?

Antero Henrique, Nélson Semedo e ainda o motim no Chelsea



Antero Henrique volta a estar no centro das atenções em Paris. A posição do português, diretor desportivo do PSG, no clube de Nasser al-Khelaifi é um enigma: a sua política de contratações foi já por diversas vezes críticadas , seja internamente seja por clubes com quem iniciou negociações. Antero Henrique esteve debaixo de fogo após as duras criticas do Bayern Munique, por exemplo, mas Nasser Al-Khelaifi continua a reiterar a sua confiança do português."Faz um trabalho muito bom. Ele continuará conosco. Ele permanece lá (...) Claro.", afirmou o presidente do PSG este fim de semana ao jornal 'Parisien' quando questionado sobre o trabalho desenvolvido por Antero Henrique.Pois esta terça-feira o jornal 'L'Equipe' volta ao tema: Como irão conviver Antero Henrique e Thomas Tuchel?A relação entre o diretor desportivo e o treinador do PSG nunca foi boa e as recentes declarações de Tuchel sobre o português mostram bem o clima tenso que existe - "devo admitir que estou à espera dele já há alguns dias, mas nunca chega. Procuro-o no duche, na sala dos massagistas, junto dos porteiros e nunca o encontro", disse Thomas Tuchel no início deste mês.Agora com o presidente a reiterar publicamente o seu apoio a Antero Henrique como fica a posição de Tuchel? Estará o português em vantagem neste braço de ferro?