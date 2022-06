Anthony Lopes deve renovar com o Lyon até 2025

Anthony Lopes deve renovar com o Lyon até junho de 2025, noticia esta segunda-feira o jornal 'L'Équipe'. O guardião internacional português tem contrato com o clube francês apenas até 2023.De acordo com o diário gaulês, a renovação com o jogador, de 31 anos, estava no topo das prioridades daquele emblema depois de assegurado o regresso de Lacazette, após se tornar um jogador livre e desvincular-se do Arsenal.Anthony Lopes jogou toda a carreira futebolística ao serviço do Lyon. A estreia sénior acontece em outubro de 2012, há quase 10 anos.