Anthony Lopes não pára

Anthony Lopes parece ter pilhas que nunca mais acabam. O guardião português do Lyon, de acordo com um estudo publicado pelo Observatório do Futebol (CIES), é o segundo mais utilizado nas principais cinco ligas europeias - Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França -, nos últimos cinco anos.

Na lista composta apenas pelos responsáveis pelas balizas, Anthony Lopes surge apenas atrás de Handanovic, guarda-redes do Inter. O guardião luso foi utilizado durante 16.560 minutos num total de 184 partidas realizadas ao serviço dos franceses. Já o guardião esloveno do Inter, realizou 17.010 minutos em 189 encontros pelos nerazzurri. Anthony Lopes é o único português a integrar esta lista com 50 atletas.

Relativamente aos jogadores de campo, o atleta com mais minutos é Azpilicueta. O lateral espanhol do Chelsea já somou 16.099 minutos em 182 partidas pelos blues em todas as competições. Em último deste top 5 está Messi, que jogou 15.197 minutos em 180 partidas pelos catalães do Barcelona. O argentino é o único avançado entre os cinco primeiros.