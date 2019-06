Anthony Lopes próximo de ter futuro definido

A um ano de terminar contrato com o Lyon, Anthony Lopes segue sem renovar contrato com os franceses, mas a sua situação poderá em breve ficar resolvida.Segundo adianta o 'Le Progrès', a mais recente reunião entre o presidente e os representantes do jogador serviu para aproximar as partes e é bem possível que nos próximos dias seja anunciada a renovação contratual do guardião de 28 anos. E mesmo que essa renovação acabe por não se concretizar, o 'Le Progrès' garante que Anthony Lopes não sairá neste defeso, nem mesmo perante a possibilidade de no final da temporada abandonar o clube a custo zero.De notar que Anthony Lopes na sua primeira proposta de renovação pedia para ser aumentado até aos 400 mil euros de salário mensal bruto, uma verba que o colocaria no topo dos mais bem pagos do Lyon, acima de Memphis Depay. Ainda assim, ao que parece o clube francês não estará disposto a fazer um aumento tão considerável (Lopes ganha atualmente 220 mil euros por mês brutos), mas tenciona subir-lhe o salário, algo que será fundamental para esta renovação.