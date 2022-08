Anthony Lopes punido com três jogos de castigo após choque violento

Anthony Lopes viu esta quarta-feira a Comissão Disciplinar da Ligue 1 puni-lo com três jogos de castigo depois do choque violento com Mounaim El Idrissy, dentro da área.O internacional português foi expulso na partida de sexta-feira, de abertura para o Lyon no campeonato gaulês. Recebeu o cartão vermelho à passagem do minuto 27 num lance que resultou num penálti (convertido) para o Ajaccio.Apesar de ter alinhado mais de uma hora com menos um jogador, o Lyon venceu por 2-1 na primeira jornada da Ligue 1.Assim, o guardião português irá falhar os jogos com o Lorient, Troyes e Reims.