Anthony Lopes titular no triunfo do Lyon sobre o Saint-Étienne

Anthony Lopes foi titular e esteve em destaque com duas defesas impressionantes na vitória do Lyon sobre o Saint-Étienne (1-0) esta sexta-feira.O guardião português e vencedor do Euro'2016 viu a sua equipa adiantar-se no marcador aos 62 minutos por intermédio do defesa Jason Denayer. O Lyon ainda ficou reduzido a 10 unidades depois de uma entrada violenta do lateral-direito Rafael da Silva sobre o médio do Saint-Étienne, Yann M'Vila, por volta do minuto 70, mas aguentou a vantagem.Com este triunfo, os Les Gones alcançam o segundo lugar do campeonato francês mas estão dependentes do resultado do Nice-Lille, que se joga no domingo.