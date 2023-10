Ataque ao autocarro do Lyon leva a adiamento do jogo com o Marselha

As imagens do ataque ao autocarro do Lyon por parte de adeptos do Marselha As imagens do ataque ao autocarro do Lyon por parte de adeptos do Marselha

O Marselha-Lyon, que estava marcado para as 19h45, foi cancelado depois do autocarro dos visitantes ter sido alvo de um ataque por parte dos adeptos locais. A viatura foi apedrejada e o vidro acabou por ceder, fazendo com que os estilhaços atingissem o técnico Fabio Grosso, que chegaria ao Velódrome num estado visivelmente abalado e ainda com o rosto ensanguentado.Além do treinador principal, também o adjunto Raffaele Longo foi atingido pelos estilhaços, mas com consequências menos graves.