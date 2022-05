Auxerre vence Saint-Étienne nos penáltis e regressa à Liga francesa uma década depois

O Auxerre regressou este domingo à primeira liga francesa, uma década depois, face ao triunfo em Saint-Étienne, no desempate por penáltis (5-4), na segunda mão do play-off que atribuiu a última vaga da Ligue 1.

Os locais chegavam ao derradeiro encontro em vantagem, devido à regra dos golos fora, após o empate a um golo conseguido na primeira mão, a meio da semana, o mesmo resultado que se veio a verificar hoje no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

No Estádio Geoffroy-Guichard, depois de uma primeira parte sem golos, o tento inaugural da partida saiu dos pés do médio marroquino Hamza Sakhi, à passagem do minuto 51, deixando o conjunto que terminou a Ligue 2 no terceiro lugar bem encaminhado.

Contudo, Mahdi Camara, aos 76, viria a restabelecer a igualdade e, consequentemente, a forçar um prolongamento que não teve golos, ficando tudo para decidir da marca de grande penalidade, na qual o Auxerre se apresentou mais competente.

O Auxerre, que constou pela última vez entre os grandes de França na época 2011/12, disputará, assim, a edição 2022/23 da Ligue 1, seguindo o caminho do Toulouse, campeão do segundo escalão, e do Ajaccio, segundo colocado, que já tinham assegurado a promoção de forma direta.

Já o histórico Saint-Étienne, o clube com mais campeonatos gauleses conquistados, com um total de 10, cai para o escalão secundário 18 anos depois.