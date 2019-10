Avançado do Lyon bate recorde

Lançado aos 83 minutos diante do Dijon, o avançado Rayan Cherki tornou-se, aos 16 anos e dois meses, no primeiro futebolista nascido em 2003 ou depois a disputar um jogo da Ligue 1. Além disso, está em segundo lugar, se alargarmos às cinco principais ligas europeias: Harvey Elliott estreou-se pelo Fulham, na Premier League, com 16 anos e um mês. Nascido em Lyon, a 17 de agosto de 2003, e com contrato até 2022, Cherki já era o mais novo a marcar na UEFA Youth League, com 15 anos e 33 dias, registo alcançado em setembro de 2018.