Ben Arfa exige indemnização milionária ao Paris SG

Mais de um ano depois da saída do criativo do clube da capital, ainda dá que falar o diferendo entre Hatem Ben Arfa e o Paris SG. Esta quarta-feira essa novela teve um novo capítulo, com o internacional francês a apresentar-se a tribunal para testemunhar contra o clube parisiense, do qual exige uma indemnização de oito milhões de euros, à qual acrescenta também um euro extra... de forma simbólica.No seu depoimento, prestado no Tribunal de Trabalho de Paris, o extremo visou diretamente a direção do Paris SG e revelou que até alguns dos seus colegas não entendiam a situação. "Até jogadores como o Neymar se surpreendiam pelo facto de eu não jogar no Paris SG. Todos os meus colegas me diziam que era muito bom nos treinos. Decidi continuar lá porque não tenho medo das adversidades e porque estava convencido de que iria eventualmente jogar", explicou o jogador, que desde o final da temporada passada, quando terminou vínculo com o Rennes, se encontra sem clube.Quanto ao Paris SG, apresentou a sua defesa reiterando que a ausência do jogador nos jogos se devia essencialmente à sua falta de compromisso com a equipa e pelo facto de não render nos treinos. "Todos sabiam que não rendia nos treinos e que fingia muitas situações", atirou o representante do clube em tribunal.A decisão deste caso será anunciada a 16 de dezembro.