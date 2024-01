Benzema leva ministro francês a tribunal por difamação

A imprensa francesa avança que Karim Benzema vai interpor um processo judicial contra o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, por difamação.O governante disse em outubro do ano passado que Benzema, avançado dos sauditas do Al-Ittihad, mantinha "vínculos notórios" com os 'Irmãos Muçulmanos', uma organização islâmica considerada terrorista em alguns países.O advogado de Benzema entregou a denúncia no Tribuna de Justiça da República, um documento com 92 páginas onde o jogador diz ser vítima de "exploração política" e que as declarações do ministro lhe trouxeram "consequências", não só a ele mas também às pessoas que lhe são mais próximas.