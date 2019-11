Benzema responde ao presidente da Federação Francesa: «Deixa-me jogar e depois veremos»

As palavras de Noel le Graet deram que falar e Karim Benzema não perdeu tempo em responder-lhe. Através das redes sociais, o avançado do Real Madrid considerou estranha a interferência do líder da Federação Francesa de Futebol nas decisões de Didier Deschamps e deixou mesmo um desafio."Noel, pensei que não interferias nas decisões do selecionador. Tem em conta que só eu, e somente eu, irei colocar um ponto final na minha carreira internacional. Se achas que estou acabado, deixa-me jogar por um dos países pelos quais sou elegível e veremos", escreveu o dianteiro merengue, que tem nacionalidade argelina (ainda que não possa atuar pelos magrebinos devido ao facto de já o ter feito pela França a nível oficial).Lembre-se que este sábado, à Rádio Montecarlo, Le Grat elogiou as qualidades do avançado merengue, mas considerou que "a sua aventura com a França está terminada", algo que deixou Benzema visivelmente agastado.